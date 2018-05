US-Präsident Donald Trump und Ruandas Präsident Paul Kagame (l). Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump ist in Davos mit dem Präsidenten Ruandas, Paul Kagame, zusammenkommen. Kagame ist derzeit der Vorsitzende der Afrikanischen Union, die Trump wegen seinem "Drecksloch"-Kommentar scharf kritisiert hatte. "Wir hatten eine großartige Diskussion", sagte Trump nach dem Treffen.



Bei dem Treffen in Davos sei es vor allem um Handel und wirtschaftliche Aspekte gegangen. Ob seine Äußerung in Bezug auf afrikanische Länder Thema der Gespräche war, wurde nicht bekannt.