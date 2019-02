Alain Finkielkraut verzichtet auf eigene juristische Schritte.

Quelle: Christophe Petit Tesson/EPA/dpa

Die antisemitischen Ausfälle gegen den Philosophen Alain Finkielkraut am Rande einer "Gelbwesten"-Kundgebung in Paris beschäftigen die französische Justiz. Die Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen ein. Finkielkraut zeigte sich bestürzt, will aber auf eigene juristische Schritte verzichten.



Finkielkraut war am Samstag am Rande einer "Gelbwesten"-Demonstration in Paris beschimpft worden. Ihm sei "Dreckiger Zionist!" zugerufen worden und der Satz "Wirf dich in den Kanal!".