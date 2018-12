Nach den schwersten Krawallen seit Jahren in Frankreich bleibt der stark beschädigte Triumphbogen in Paris zunächst geschlossen. Am Samstag hatten sich Randalierer im Zuge der "Gelbwesten"-Proteste Zutritt zu dem nationalen Wahrzeichen verschafft und massive Zerstörungen angerichtet.



Es seien Schäden in Höhe von bis zu einer Million Euro entstanden, sagte der Leiter der Denkmal-Behörde, Philippe Belaval, der Zeitung "Le Figaro". Unter anderem se eine Marmorbüste von Napoleon geköpft worden.