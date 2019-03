Ausschreitungen bei den «Gelbwesten»-Protesten in Frankreich.

Quelle: Louai Barakat/IMAGESLIVE via ZUMA Wire/dpa

Nach der erneuten Eskalation der "Gelbwesten"-Proteste hat die französische Regierung Fehler eingestanden. Beim Sicherheitskonzept habe es "Dysfunktionen" gegeben, hieß es in einer Mitteilung von Premierminister Edouard Philippe. Er wolle Frankreichs Präsident Emmanuel Macron morgen Vorschläge zur Verbesserung machen.



Gestern war es bei "Gelbwesten"-Protesten an der Pariser Prachtmeile Champs-Elysees wieder zu heftiger Gewalt gekommen. Randalierer plünderten Läden und setzten Autos in Brand.