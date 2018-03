André Poggenburg am Aschermittwoch. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Andre Poggenburg will den Vorsitz der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt aufgeben. Auch als Landesvorsitzender wolle er zurücktreten, teilte der AfD-Fraktionsvorstand mit. Die Fraktion hatte sich fast geschlossen gegen ihn gestellt.



Anlass für den Vertrauensentzug war Poggenburgs umstrittene Rede beim Politischen Aschermittwoch. Dort hatte er in Deutschland lebende Türken als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" beschimpft, die in Deutschland "nichts zu suchen und nichts zu melden" hätten.