Dietmar Bartsch ist Linken-Fraktionschef im Bundestag. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat eine politische Neuausrichtung seiner Partei gefordert. Im ARD-Morgenmagazin nannte er die massiven Verluste bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine "katastrophale Niederlage". Daraus müsse man Konsequenzen ziehen.



"Offensichtlich ist es so, dass Menschen uns als zu etabliert sehen", sagte Bartsch. Auch der interne Konflikt über die Flüchtlingspolitik habe der Partei geschadet. Die Linken schnitten bei Landtagswahlen im Osten so schwach ab wie seit 1990 nicht mehr.