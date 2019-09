Placido Domingo tritt nicht mehr in der Met-Oper auf. Archivbild.

Nachdem ihm mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, hat Opernstar Placido Domingo die New Yorker Metropolitan Oper verlassen. Er habe die Opernleitung um Entbindung von seinen Pflichten gebeten und werde nicht mehr an der Met auftreten, sagte Domingo den "New York Times".



Eigentlich sollte Domingo heute Abend zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Vorwürfe wieder auf der Met-Bühne stehen. Mehrere Sängerinnen hatten Domingo teils Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe vorgeworfen.