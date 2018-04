Alfred Di Martini stellt in New York «Pretiola’s Pretzels» her. Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Bunt, Instagram-tauglich und essbar: Nachdem Rainbow-Bagels in New York zum Food-Trend wurden, bietet ein Koch nun auch die traditionelle Brezel in Regenbogenfarben an. Die handgemachten, weichen Brezeln backt Alfred Di Martini aus gefärbtem Teig und bestreut sie mit grobkörnigem Salz.



Das Gebäck bietet er auch mit Schoko-Chips und Trüffel an. Dazu reicht er Feigenkonfitüre statt den in den USA üblichen Senf. Mit dem Rainbow-Bagel wurde Erfinder Scott Rossillo 2016 in New York bekannt.