Ein Polizist an einem Polizeiauto in Australien. Symbolbild

Quelle: Julian Smith/AAP/dpa

Vier Kinder haben sich in Australien das Auto eines Elternteils geschnappt und sind damit 1.000 Kilometer durch den Kontinent gefahren. Die Polizei stoppte die Ausreißer im Alter zwischen zehn und 14 Jahren. Allerdings hatten sich die vier laut Polizei im Wagen eingeschlossen. Beamte mussten demnach das Auto gewaltsam öffnen, verletzt worden sei niemand.



Die vier waren vermutlich am Samstag in ihrem Heimatort Rockhampton losgefahren. Ein Kind soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben.