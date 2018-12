Ankunft Alexander Gerst in Köln.

Quelle: Marius Becker/dpa

Alexander Gerst ist zurück in Deutschland: Nach 197 Tagen im All und mehr als 3.000 Erdumrundungen an Bord der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche ESA-Astronaut aus Kasachstan kommend in einer Sondermaschine auf dem Flughafen Köln/Bonn eingetroffen.



Es gehe ihm gesundheitlich "sehr gut", sagte Gerst (42) nach seiner Landung auf dem militärischen Teil des Airports. In Köln wird sich Gerst nun im Europäischen Astronautenzentrum wieder an die Erdschwerkraft gewöhnen.