Sudans Regierungschef Abdullah Hamduk

Quelle: Mario Salerno/European Union/dpa

Rund sechs Monate nach dem Sturz des sudanesischen Langzeitmachthabers Omar al-Baschir wird die US-Regierung erstmals wieder einen Botschafter in das Land entsenden. Damit soll das Verhältnis zwischen beiden Ländern gestärkt und die Übergangsregierung bei ihrem Reformkurs unterstützt werden, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo.



Zuletzt hatte es vor 23 Jahren einen US-Botschafter in Khartum gegeben. Der Regierungschef der Übergangsregierung, Abdullah Hamduk, war diese Woche zu einem Besuch in Washington.