Söring in der Justizvollzugsanstalt Brunswick Co. Archivbild

Quelle: Carlos Santos/AP/dpa

Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Häftling Jens Söring ist zurück in Deutschland. Eine Linienmaschine aus Washington mit dem 53Jährigen an Bord landete auf dem Frankfurter Flughafen. Söring hat 33 Jahre lang im Gefängnis gesessen, die meiste Zeit davon in den USA.



Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, den deutschen Diplomatensohn auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Begnadigt wurde er nicht. In Deutschland ist Söring ein freier Mann.