Eine Weltkugel auf der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid.

Quelle: Paul White/AP/dpa

Die Weltklimakonferenz in Madrid hat sich offenbar auf einen Kompromiss geeinigt. In einer Abschlusserklärung erinnerte das Plenum nach zweiwöchigen Verhandlungen alle rund 200 Staaten an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen.



Die Staaten lagen zuletzt in ihren Positionen weit auseinander und es war unklar, ob eine Einigung auf Regeln für den Handel mit Klimaschutz-Gutschriften gelingt. Dies war eines der wenigen konkreten Verhandlungsziele.