Ulrich Künz (CDU), Bürgermeister des Städtchens Kirtorf.

Quelle: Jörn Perske/dpa

Der dienstälteste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands geht in den Ruhestand. Nach 42 Jahren im Amt wird Ulrich Künz, Verwaltungschef der Stadt Kirtorf im hessischen Vogelsbergkreis, am Samstagabend verabschiedet. Am Montag übergibt der 68-jährige CDU-Politiker sein Amt dann an Nachfolger Andreas Fey.



Künz war im März 1977 zum Bürgermeister gewählt worden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte: "Ulrich Künz ist ein Unikat als erfolgreicher Bürgermeister."