Brexit

Quelle: Alberto Pezzali/AP/dpa

Großbritannien hat nach 47 Jahren als erstes Mitgliedsland die EU verlassen. Das Vereinigte Königreich schied um 24.00 Uhr aus - mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum. Damals hatte eine knappe Mehrheit der Briten für die Scheidung votiert.



In einer Rede an die Nation kündigte Premierminister Boris Johnson an, den EU-Austritt zu einem "unfassbaren Erfolg" zu machen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nannte den EU-Austritt ein "historisches Alarmzeichen".