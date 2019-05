Chelsea Manning wurde aus der Beugehaft entlassen. Archivbild.

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist nach zwei Monaten Beugehaft in einem Gefängnis in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia wieder auf freiem Fuß. Die Amtszeit der dortigen Grand Jury sei abgelaufen, sagen ihre Anwälte.



Manning hatte sich geweigert, den Geschworenen Fragen zu Wikileaks zu beantworten. Für kommenden Freitag wurde sie erneut vorgeladen und will weiter die Aussage verweigern. Daher muss sie damit rechnen, wieder in Beugehaft genommen zu werden.