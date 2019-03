James Mattis im Pentagon. Archivbild

Nach zwei Jahren als US-Verteidigungsminister kehrt James Mattis an die Eliteuniversität Stanford zurück. Mattis werde ab Mai am dortigen Hoover-Institut wieder in einem Thinktank arbeiten und über nationale und internationale Sicherheitspolitik schreiben, teilte das Institut mit.



Mattis war vor drei Monaten nach einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten mit Trump zurückgetreten. Das Verteidigungsministerium wird seit dem 1. Januar kommissarisch von Patrick Shanahan geführt.