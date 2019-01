Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Dieter Zetsche wird nach seinem Abschied als Daimler-Chef jährlich mindestens 1,05 Millionen Euro Ruhegehalt bekommen. Darüber hinaus könnten weitere Ansprüche von ca. 500.000 Euro jährlich entstehen, sagte ein Daimler-Sprecher. Zetsche wird im Mai seinen Posten als Vorstandsvorsitzender an den bisherigen Entwicklungschef Ola Källenius übergeben.



Es wird zudem erwartet, dass Zetsche nach einer sogenannten Abkühlungsphase 2021 in den Aufsichtsrat wechselt. Auch dafür gibt es in der Regel Geld.