Der iranische Präsident Hassan Ruhani hatte kurz zuvor ein Sondergericht gefordert, um das Geschehen in der vergangenen Woche prüfen zu lassen. Einsatzkräfte des Landes hatten den Flieger am Mittwoch letzter Woche nach seinem Start in Teheran abgeschossen. Alle 176 Menschen an Bord wurden getötet.