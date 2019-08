Gott sei Dank, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Evelyn Hernández nach dem Urteil

"Gott sei Dank, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan", rief die 21-jährige Hernández am Montag nach der Urteilsverkündung vor Dutzenden wartenden Frauen in Ciudad Delgado, einem Vorort der Hauptstadt San Salvador. Die Unterstützerinnen brachen in Jubel aus und skandierten: "Ja, wir haben es geschafft!"