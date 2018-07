heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, ist nach ihrer Ausreise aus China und achtjährigem Hausarrest in Berlin eingetroffen. Die 57-jährige Künstlerin landete auf dem Flughafen in Berlin-Tegel.



Die Ausreise der Dichterin und Fotografin erfolgte nur drei Tage vor dem ersten Jahrestag des Todes von Liu Xiaobo, der am 13. Juli 2017 im Alter von 61 Jahren in Haft gestorben war. Als erstem Chinesen war dem Bürgerrechtler 2010 der Friedensnobelpreis verliehen worden.