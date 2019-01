General Prayut Chan-o-cha will als Zivilist im Amt bleiben.

In Thailand soll es nach fast acht Jahren erstmals wieder Wahlen geben. Die zuständige Wahlkommission legte in Bangkok den 24. März als Termin für die Parlamentswahl fest. Das südostasiatische Königreich wird seit einem Putsch im Mai 2014 von einer Militärregierung regiert.



Die Generäle hatten mehrmals Wahlen versprochen, dann aber immer wieder hinausgeschoben. Der amtierende Premierminister, General Prayut Chan-o-cha (64), hat bereits deutlich gemacht, dass er im Amt bleiben will.