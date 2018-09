Demonstration in Chemnitz. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Linken-Chefin Katja Kipping hat Hans-Georg Maaßen in der Diskussion über das Ausmaß der Übergriffe in Chemnitz als "AfD-Versteher" bezeichnet. Sie forderte daher die Ablösung des Verfassungsschutz-Präsidenten. Maaßen sei "in diesem Amt nicht mehr haltbar", sagte Kipping.



Auch von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kommt Kritik: "Ich erwarte mir von Herrn Maaßen keine vertrauenswürdige Einschätzung mehr", teilte Göring-Eckardt mit. Maaßen werde "seiner Aufgabe nicht mehr gerecht".