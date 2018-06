Laut Innenminister Horst Seehofer (CSU) wird das BAMF reformiert. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) neu organisieren. "Ich werde eine tiefgreifende Reform des BAMF durchführen, in der Organisation, in den Verfahren", kündigte Seehofer am Rande eines Treffens der Innenminister der Länder an.



Er zieht damit Konsequenzen aus der Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide der Bremer Außenstelle, aber auch aus Klagen über organisatorische Missstände insgesamt. Details nannte Seehofer zunächst aber nicht.