Bei der Bahn sieht es mit den Fahrgastzahlen insgesamt gut aus. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Deutsche Bahn hat nach der Insolvenz von Air Berlin einen Zuwachs an Fahrgästen auf ihren Fernverkehrsstrecken. Insgesamt verzeichne man seit Oktober steigende Buchungszahlen - um "mehr als zehn Prozent für die nächsten Monate", wie ein Sprecher der "Welt am Sonntag" sagte. Das gelte für alle wichtigen Fernverbindungen.



Nach seinen Worten hängt das auch mit der Air-Berlin-Pleite zusammen. Auf deren bisherigen Hauptverbindungen in Deutschland gebe es ein deutliches Buchungsplus.