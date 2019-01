Es gehört zur politischen Glaubwürdigkeit, beide Fälle mit Entschiedenheit und Härte zu verfolgen. Horst Seehofer

Auch die "offensichtlich fremdenfeindlich motivierte Amokfahrt" in Bottrop habe ihn sehr betroffen gemacht, sagte Seehofer der Zeitung. "Es gehört zur politischen Glaubwürdigkeit, beide Fälle mit Entschiedenheit und Härte zu verfolgen."



Ein Autofahrer war in der Silvesternacht im Ruhrgebiet in mehrere Menschengruppen gefahren. Dabei wurden laut Polizei mindestens vier Menschen verletzt, darunter Syrer und Afghanen. Der Deutsche habe die klare Absicht gehabt, Ausländer zu töten, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul am Dienstag. Das sei durch die Vernehmung klar geworden.