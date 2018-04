Zu den Gästen gehörten auch Rettungssanitäter. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Mit brennenden Kerzen und gemeinsamem Gebet haben Hunderte Menschen im Paulusdom zu Münster der Opfer der Amokfahrt gedacht. Die rund 700 Sitzplätze im Dom waren voll besetzt, dicht gedrängt füllten weitere Besucher das Kirchenschiff.



In seiner Predigt bezog Bischof Felix Genn auch den Mann mit ein, der am Samstag mit seinem Campingbus in die Menschenmenge gerast und sich danach selbst getötet hatte: "Und so beten wir für die Toten. Auch für den, der das verursacht hat", so Genn.