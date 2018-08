Tatwagen der Amokfahrt von Münster. Quelle: Marius Becker/dpa

Fast vier Monate nach der Amokfahrt von Münster ist ein weiteres Opfer gestorben. Der 56-Jährige Niederländer sei in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Damit ist die Zahl der Toten auf insgesamt fünf Menschen gestiegen, den Täter eingerechnet.



Anfang April hatte der 48 Jahre alte Jens R. in der Altstadt von Münster einen Campingbus in eine Menschengruppe vor einer beliebten Gaststätte gelenkt. Danach hatte er sich im Wagen erschossen.