Der Amoklauf geschah in einem Einkaufszentrum.

Quelle: Sakchai Lalitkanjanakul/AP/dpa

Nach dem Amoklauf in Thailand ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen, den Täter miteingerechnet. Am Samstag hatte ein Soldat Waffen aus einem Militärstützpunkt gestohlen und ein Blutbad angerichtet. Dann nahm er in einem Einkaufszentrum Geiseln und wurde nach etwa 16 Stunden von Sicherheitskräften erschossen. Es gab viele Verletzte.



Am Wochenende gedachten über 1.000 Menschen mit Kerzen und Gebeten der Opfer. Laut "Bangkok Post" wolle Premier Prayut Chan-o-cha die Sicherheitsmaßnahmen des Militärs überprüfen lassen.