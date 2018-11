Kataloniens entmachteter Regierungschef Carles Puigdemont Quelle: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/dpa

Der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat die Bevölkerung der Region zum friedlichen Widerstand gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen aufgerufen. "Unser Wille ist es, weiter zu arbeiten, auch in Kenntnis der aktuellen Schwierigkeiten", sagte er am Samstag in seiner ersten Rede nach der Absetzung.



Puigdemont kündigte die Fortsetzung der Unabhängigkeitsbestrebungen an und rief zur "Gründung eines freien Landes" auf.