Der Holocaust-Überlebende George Soros. Quelle: Thomas Peter/Reuters Pool/dpa

Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros hat ihre Arbeit in Berlin aufgenommen. "Wir freuen uns, dass unser Berliner Büro zusammen mit London, New York und Washington ein Schwerpunktbüro für unsere Stiftungen sein wird", sagte der Direktor, Goran Buldioski.



George Soros, ein in Ungarn geborener Holocaust-Überlebender, unterstützt Bürgerrechtsprojekte in aller Welt. In Ungarn war der 88-Jährige seit längerem Ziel scharfer Angriffe der Regierung des Ministerpräsidenten Viktor Orban.