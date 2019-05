Alleinerziehende haben ein doppelt so hohes Armutsrisiko wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Müller erklärte, nicht die Eltern der Kinder, sondern "eine Sozialpolitik, die Arme systematisch ausgrenzt und benachteiligt", sei verantwortlich für die steigende Zahl an Pflegekindern: "Kinderarmut bedeutet strukturelle Kindeswohlgefährdung", bilanzierte der Linken-Politiker.



Im Durchschnitt bleiben die Kinder zweieinhalb Jahre in den Pflegefamilien, drei Monate länger als noch 2008. Knapp 100.000 weitere Minderjährige lebten 2017 in Einrichtungen der Heimerziehung. Ihre Aufenthaltszeit im Heim hat sich mit durchschnittlich 16 Monaten seit zehn Jahren nicht verändert. Da die Kosten der Heimerziehung um ein Vielfaches höher sind als die Unterbringung gefährdeter Kinder in Pflegefamilien, vermuten die Linken, dass die Zahl der Pflegekinder auch aus Kostengründen zunimmt.



Zu Beginn dieses Jahres waren schon einmal Zahlen bekanntgeworden, wonach die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern kontinuierlich steigt. Den Höhepunkt bildeten die Jahre 2015 und 2016, weil unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Einrichtungen der Jugendhilfe betreut werden.