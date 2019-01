Der 66-jährige Bremer AfD-Chef Frank Magnitz ist nach Polizeiangaben am Montagabend um 17:20 Uhr von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Magnitz kam vom Neujahrsempfang der Bremer Tageszeitung "Weser-Kurier". In der etwa 250 Meter entfernt liegenden Kunsthalle hatten sich dazu rund 250 Gäste versammelt. Magnitz verließ den Empfang und ging im Dunkeln in Richtung Theater am Goetheplatz, nutzte die Abkürzung durch den weiträumigen Innenhof, offenbar um zum Parkhaus zu gelangen. In einem hohen überdachten Durchgang wurde er überfallen. Zwei Handwerker entdeckten den schwer verletzten Politiker und riefen einen Rettungswagen.



Magnitz, der am Dienstag im Krankenhaus vernommen wurde, sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Passant habe ihn "gerettet" und ihm später den Tathergang geschildert. Er selbst könne sich nicht an Details erinnern. Gegenüber dem "Weser Kurier" sagte er, er habe auf dem Weg zu seinem Auto zwei Fehler gemacht: Er sei bei einer Gedenkveranstaltung für den 2005 in Polizeigewahrsam verstorbenen Asylbewerber Laye-Alama Condé stehen geblieben, die rund 100 Meter vom Theater entfernt stattgefunden habe. Zum anderen habe er den Weg über den dunklen Theaterhof gewählt. Die Organisatoren der Gedenkveranstaltung haben auf Nachfrage des "Weser-Kuriers" zurückgewiesen, mit dem Überfall etwas zu tun zu haben.



Die Bremer Polizei hat zur Aufklärung des Falls eine Sonderkommission eingerichtet. Auch das Bundeskriminalamt ermittelt.

