Yavuz Selim Demirag

Quelle: ap

Nach einem Angriff auf den oppositionellen Journalisten Yavuz Selim Demirag in der Türkei sind sechs Verdächtige festgenommen worden. Sie würden in Ankara verhört, meldete Demirags Zeitung - das nationalistische Blatt "Yenicag" - am Sonntag.



Der Kolumnist war demnach am Freitag vor seiner Haustür in Ankara von mehreren Personen mit Baseballschlägern attackiert worden- kurz nach einer von ihm moderierten Fernsehsendung, in der es auch um die Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul ging.