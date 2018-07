US-Präsident Trump und die britische Premierministerin May. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/ap/dpa

US-Präsident Donald Trump hat das Verhältnis der USA zu Großbritannien nach seinem beispiellosen Affront gegen Premierministerin Theresa May als "sehr, sehr stark" beschrieben. Das sagte Trump zum Auftakt eines bilateralen Gesprächs mit May. Er wolle mit ihr über Handel- und Militärfragen reden.



Trump hatte May in der "Sun" für ihre Brexit-Strategie kritisiert und ihr mit dem Scheitern eines möglichen Handelsabkommens mit den USA gedroht. Außerdem lobte er Mays Rivalen Boris Johnson.