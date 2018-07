Der Vorfall hatte sich im Bonner Hofgarten ereignet. Archiv Quelle: Volker Lannert/dpa

Der israelische Hochschullehrer aus den USA, der in Bonn von einem Deutschen mit palästinensischen Wurzeln angegriffen worden war, hat schwere Vorwürfe erhoben. Die Polizei würde "Lügen" über den Vorfall verbreiten, schrieb Professor Jitzchak Jochanan Melamed in einem Brief.



Melamed war von der Polizei zunächst irrtümlich für den Angreifer gehalten, überwältigt und geschlagen worden. Er bestreitet jedoch entschieden, sich zur Wehr gesetzt zu haben. Dies hatte die Polizei anders dargestellt.