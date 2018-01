Rauch über dem Anschlagsort in Dschalalabad. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die Kinderhilfsorganisation "Save the Children" hat nach dem Angriff auf ihr Büro in Ostafghanistan die Arbeit landesweit eingestellt. Alle Büros seien geschlossen worden, hieß es in sozialen Medien.



"Wir sind bereit, unsere Operationen und lebensrettende Arbeit so schnell wie möglich wieder aufzunehmen", sobald es sicher sei, hieß es weiter. "Save the Children" ist eine der größten Hilfsorganisationen in Afghanistan und erreicht nach eigenen Angaben derzeit 1,4 Millionen Kinder.