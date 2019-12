Kundgebung nach einem Messerangriff.

Die blutige Eskalation einer Weihnachtsfeier in Aue-Bad Schlema wühlt die Menschen in der Erzgebirgsstadt auf. Vier Tage nach der Attacke auf einen ehrenamtlichen Helfer lud die betroffene Kirchgemeinde St. Nicolai am Samstagabend zu einem Friedensgebet ein. Die Polizei sprach am Abend von rund 500 Teilnehmern.



Eine Stunde später folgten laut Polizei rund 2.200 Menschen dem Aufruf eines NPD-Funktionärs zu einer Kundgebung.