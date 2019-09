Satellitenaufnahme der angegriffenen Ölraffinerie von Saudi Aramco.

Quelle: -/European Commission/AP/dpa

Frankreich unterstützt in Saudi-Arabien mit eigenen Experten die Ermittlungen nach den Urhebern der Angriffe auf Ölanlagen. Auf eine Anfrage aus Riad hin würden Fachleute in das Königreich entsandt, um die Hintergründe aufzuklären, teilte das Präsidialamt in Paris mit.



Die Angriffe auf die größte Raffinerie in Saudi-Arabien legten große Teile der Ölproduktion des Landes lahm. Sie schürten die Furcht vor einem neuen Krieg und ließen die Ölpreise steigen. Die USA vermuten den Iran hinter den Angriffen.