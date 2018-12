Absperrband am Tatort

Quelle: dpa

Nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Ein 38-Jähriger sei in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Mittelfranken mit. Z



Die Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren waren am Donnerstagabend binnen etwa drei Stunden niedergestochen worden. Inzwischen sind sie alle außer Lebensgefahr. Sie waren jeweils allein im Stadtteil St. Johannis auf dem Nachhauseweg. Das Motiv des Täters ist unklar.