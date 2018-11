US-Präsident Donald Trump. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump glaubt trotz seiner Ankündigung von Strafzöllen auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium nicht an einen Handelskrieg. "Ich denke nicht, dass wir einen Handelskrieg haben werden", sagte er in Washington.



Trump bezichtigte die EU, ihrerseits Handelsschranken aufgebaut zu haben. "Sie haben Handelsbarrieren, die weit schlimmer sind als Zölle", so Trump. "Unser Land ist von fast jedem anderen Land ausgenommen worden, egal ob Freund oder Feind", betonte Trump weiter.