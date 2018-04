Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Grünen wollen nach den jüngsten Anschlägen auf Moscheen und deutsch-türkische Vereine Solidarität mit den Muslimen in Deutschland deutlich machen. An der Sitzung der Grünen-Bundestagsfraktion am Dienstag nimmt der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, teil, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.



"Gemeinsam wollen wir ein klares Zeichen setzen, dass Gewalt in unserem Land - egal von wem und gegen wen - nicht geduldet wird."