Brand in Berliner Moschee. Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach Brandanschlägen auf Moscheen in Berlin und im baden-württembergischen Lauffen fordert die türkische Regierung die deutschen Behörden zur Aufklärung der Taten auf. Man beobachte mit Sorge, dass Angriffe auf türkische Moscheen in Deutschland zuletzt zugenommen hätten, teilte das Außenministerium in Ankara mit.



Von den deutschen Behörden werde erwartet, dass sie die Verantwortlichen für diese Angriffe sobald wie möglich aufspüren und bestrafen, hieß es in der Mitteilung weiter.