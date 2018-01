Am Samstagabend hatten Hunderttausende Menschen in der spanischen Mittelmeermetropole gegen Terror und extremistische Gewalt demonstriert. Angeführt wurde der Protestzug von Sanitätern, Polizisten, Feuerwehrleuten und Menschen, die sich nach dem Attentat vom 17. August um die Verletzten gekümmert hatten. Die Polizei von Barcelona sprach am Abend von insgesamt rund einer halben Million Demonstrationsteilnehmern.