Bei den Anschlägen von Barcelona und Cambrils waren insgesamt 14 Menschen getötet worden: 13 in Barcelona und einer in Cambrils. Mehr als 120 weitere wurden verletzt, darunter mindestens 13 Deutsche. Am Samstag befanden sich noch 59 Verletzte zur Behandlung im Krankenhaus, 15 schwebten in Lebensgefahr. König Felipe VI. und Königin Letizia besuchten mehrere Opfer der Anschläge im Hospital del Mar in Barcelona am Krankenbett.