Nach Angaben der Polizei beteiligten sich am Freitagabend mehr als 16.000 Demonstranten an dem Marsch in der rund 100 Kilometer südlich von Barcelona gelegenen Stadt Cambrils. Viele von ihnen riefen "No tinc por" ("Ich habe keine Angst") und "Wir sind alle Cambrils". Angeführt wurde die Demonstration von Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau.