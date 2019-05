Ein Mönch betet während einer Gedenkveranstaltung für die Opfer.

Quelle: Michael Franchi/AAP/dpa

Die Zahl der Todesopfer nach den Selbstmordanschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka ist auf 359 gestiegen. Darunter waren 38 Menschen, die in der Nacht in Krankenhäusern ihren Verletzungen erlagen, wie die Polizei mittelte. Mehr als 400 wurden noch behandelt - manche seien in kritischem Zustand.



Die Zahl der ausländischen Todesopfer lag nach den jüngsten Zahlen des sri-lankischen Außenministeriums bei 34, darunter ein Deutsch-Amerikaner. 14 Ausländer galten noch als vermisst.