Sri-lankische Soldaten führen Personenkontrollen durch.

Quelle: Eranga Jayawardena/AP/dpa

Nach den Selbstmordanschlägen in Sri Lanka sucht die Polizei nach sechs weiteren Verdächtigen. Sie veröffentlichte die Namen und Fotos von drei Männern und drei Frauen. Twitter-Nutzer gaben an, dass eines der Bilder möglicherweise eine muslimische US-Aktivistin mit sri-lankischer Abstammung zeige.



Die US-Botschaft in Sri Lanka warnte vor möglichen weiteren Anschlägen. Nach Behördenangaben waren 76 Verdächtige in Gewahrsam. Bei den Anschlägen am Ostersonntag wurden mehr als 250 Menschen getötet.