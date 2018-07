Im pakistanischen Wahlkampf kam es zu Anschlägen. Quelle: Abdul Haseeb/AP/dpa

Nach dem verheerendsten Selbstmordanschlag seit Jahren in Pakistan mit mindestens 140 Toten hat das Land einen Tag der Trauer begangen. Premierminister Nasirul Mulk ordnete an, die Nationalflagge auf dem Regierungsgebäude in Islamabad auf halbmast zu setzen.



Damit sollte der Opfer des Anschlags am Freitag auf eine Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes sowie von weiteren Anschlägen auf Wahlkämpfer innerhalb weniger Tage gedacht werden. Insgesamt seien mindestens 160 Menschen gestorben.