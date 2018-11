Eine Frau weint an einem Sarg. Quelle: Amr Nabil/AP/dpa

Nach dem Anschlag auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten haben Hunderte Menschen an der Trauerfeier und Beerdigung der Opfer teilgenommen. Kopten-Papst Tawadros II. sagte in einer Videobotschaft, dass das "vereinte Ägypten den Terrorismus besiegen" werde.



Am Freitag hatten Attentäter einen Bus mit koptischen Christen angegriffen, die auf dem Weg zu einem Kloster waren. Sieben Menschen starben, 19 Pilger wurden verletzt. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.